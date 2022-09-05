В Тюменской области уничтожили минометную и противотанковую мины

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Два снаряда обнаружили местные жители в Тюменском и Исетском районах и вызвали экстренные службы. Опасные находки обследовали и уничтожили специалисты технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В Тюменском районе неподалёку от реки Туры идентифицирована 82 мм минометная мина, а в посёлке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. В обоих случаях снаряды оказались со взрывателем и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.