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В Тюменской области уничтожили минометную и противотанковую мины

Происшествия, 18:49 05 сентября 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Два снаряда обнаружили местные жители в Тюменском и Исетском районах и вызвали экстренные службы. Опасные находки обследовали и уничтожили специалисты технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В Тюменском районе неподалёку от реки Туры идентифицирована 82 мм минометная мина, а в посёлке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. В обоих случаях снаряды оказались со взрывателем и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

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# ОМОН , Росгвардия , снаряды

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