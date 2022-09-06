Преподавателями программы "Инновационное предпринимательство" в ТюмГУ станут действующие бизнесмены

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Первую в Тюменской области магистерскую программу "Инновационное предпринимательство" в рамках направления подготовки "Менеджмент" запускают ТРО "ОПОРЫ РОССИИ" и ТюмГУ. В преподавательский состав войдут действующие успешные предприниматели и лучшие специалисты из профессорско-преподавательского состава университета.

Программа рассчитана как на начинающих предпринимателей, так и на владельцев уже действующего бизнеса. Первым она поможет быстрее "встать на ноги" с наименьшим количеством ошибок, а вторые смогут приобрести полезные знания для масштабирования своего бизнеса. Кроме того, магистратура будет полезна для менеджеров компаний и госслужащих, сообщают организаторы магистратуры.

Обучение будет проходить по той же инновационной технологии, как и на бакалавриате, когда одновременно занятия будут проводить от 2-5 преподавателей. Такой подход позволяет максимально быстро и эффективно донести до студентов необходимые знания.

Продолжительность обучения по программе "Инновационное предпринимательство" — 2 года и 3 месяца очно-заочной формы. Занятия будут проходить в вечернее время и выходные дни, а общая нагрузка составит не более восьми академических часов в неделю.

"Кафедра предпринимательства в ТюмГУ была открыта в 2018 году. Проект быстро зарекомендовал себя, обрел популярность среди абитуриентов. Сегодня желающих учиться по этому направлению больше, чем мы можем позволить себе принять. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом: в этом учебном году запускаем магистерскую программу, – говорит профессор, заведующий базовой кафедрой предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров. – На бакалавриате элективы вели исключительно действующие предприниматели, прошедшие отбор и обучение. В магистерской же программе мы дополнительно привлекаем преподавателей-теоретиков университета с научными степенями, так как магистерская программа должна быть более насыщена фундаментальными знаниями. Теория для магистрантов имеет такое же важное значение, как и практика. Чтобы теория стала по-настоящему полезной, ее будут раскрывать преподаватели совместно с действующими успешными предпринимателями".

Выпускную квалификационную работу (ВКР) магистранты напишут по программе "Стартап как диплом". Те студенты, которые в процессе обучения найдут идею и придут к пониманию, что готовы к регистрации своей компании, опишут эту инициативу и защитят ее как ВКР. Магистранты с уже действующим бизнесом приобретут знания, навыки и инструменты масштабирования своей компании. ВКР для них будет программа развития собственной компании.

Записаться на магистерскую программу и узнать подробности можно на сайте либо по телефону: +7 922 488 80 70 (Андрей Любаненко). Запись продлится до 30 сентября. Старт обучения – 1 ноября 2022 года. Количество мест в группе ограничено.