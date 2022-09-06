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Тюменские депутаты проанализировали подготовку города к отопительному сезону

Политика, 13:51 06 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ходом ремонта городской котельной N 25 поинтересовался депутат Виктор Бронников на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству в Тюменской городской думе.

"Обеспечивает ли эта котельная теплом школы или детские сады, и как будет решаться вопрос с подачей тепла до 30 сентября?" - спросил он.

Технический директор компании УСТЭК Евгений Мурзин заверил депутата, что в настоящего время с оборудованием котельной уже проводятся пусконаладочные работы, на них потребуется около трех суток.

"Мероприятия будут завершены к 15 сентября, закончить благоустройство прилегающей территории мы планируем к 30 сентября", - проинформировал он.

Как встретят начало отопительного сезона жильцы признанных аварийными, но еще не расселенных домов, поинтересовался председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.

Представить администрации отметил, что такие дома находятся на особом контроле администрации города и управляющих компаний. "Поскольку эти здания имеют особый статус, им уделяется первоочередное внимание", - добавил он.

"Подготовка города к отопительному сезону проведена в настоящее время на 80 процентов, все работы проводятся в плановом режиме. Контрольной датой готовности жилого фонда станет 15 сентября", - подвел итог председатель комиссии Дмитрий Антипов.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , отопительный сезон

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