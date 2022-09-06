Проект РФС по развитию футбола реализуют в 35 школах Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С началом учебного года 35 школ из городов и районов Тюменской области присоединились к проекту "Футбол в школе".

Проект, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, реализует Российский футбольный союз. Пилотный сезон "Футбола в школе" стартовал в прошлом году. Тогда в нем участвовало 150 школ из 8 регионов России. В этом году таких школ стало 2150 в 48 регионах страны.

А через год его участниками, по словам президента РФС Александра Дюкова, станут 10% от общего числа российских школ. "Наша главная задача - создать все условия для того, чтобы каждый ребенок получил возможность познакомиться с футболом на уроках физкультуры и, надеемся, полюбить его. Я уверен, что многие из ребят захотят продолжить тренировки в школьных секциях и детско-юношеских командах", - сообщил он.

Проект "Футбол в школе" включает несколько элементов. В школах появится дополнительный урок физкультуры, на котором главной темой станет футбол. Причем педагоги прошли специальные интернет -курсы от РФС и получили сертификаты. "Также проект предусматривает соревновательный момент, - рассказал региональный представитель проекта Николай Король. - Сначала дети примут участие во внутришкольных состязаниях, затем лучшие сыграют в муниципальном и областном этапах. А лидеров по их итогам ждет участие во всероссийских соревнованиях".

Помимо методической поддержки, школы-участницы проекта также получат набор спортивного инвентаря для футбола и, конечно, сами мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта.