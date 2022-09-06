В Тюмени домработница обокрала тяжелобольную женщину на 310 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Норковую шубу и золотые украшения в общей сумме на 310 тыс. рублей похитила домработница у тяжелобольной женщины в Тюмени. Как оказалось ухаживать за родственницей ее пригласила коллега по бывшей работе, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемая 1955 года рождения, пользуясь доверием, какое-то время исполняла свои обязанности, но потом обратила внимание на дорогие золотые украшения. Пользуясь беспомощностью потерпевшей, задержанная время от времени снимала с нее драгоценности, которые в последствии продавала, либо сдавала в комиссионные магазины. Последней добычей стала норковая шуба.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Фигурантка дела находится на подписке о невыезде.