  • 6 сентября 20226.09.2022вторник
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени домработница обокрала тяжелобольную женщину на 310 тыс. рублей

Происшествия, 19:05 06 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Норковую шубу и золотые украшения в общей сумме на 310 тыс. рублей похитила домработница у тяжелобольной женщины в Тюмени. Как оказалось ухаживать за родственницей ее пригласила коллега по бывшей работе, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемая 1955 года рождения, пользуясь доверием, какое-то время исполняла свои обязанности, но потом обратила внимание на дорогие золотые украшения. Пользуясь беспомощностью потерпевшей, задержанная время от времени снимала с нее драгоценности, которые в последствии продавала, либо сдавала в комиссионные магазины. Последней добычей стала норковая шуба.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Фигурантка дела находится на подписке о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 06.09.2022В Тюмени домработница обокрала тяжелобольную женщину на 310 тыс. рублей
17:43 06.09.2022В Тюмени предприниматель утаил от налоговой 35 млн рублей
16:27 06.09.2022Три тюменские пенсионерки за "снятие порчи" отдали мошеннице 300 тыс. рублей
15:55 06.09.2022Тюменца оштрафовали на 600 тыс. рублей за организацию азартных игр в Ишиме