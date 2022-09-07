Жительница Тюменского района пойдет под суд за убийство невестки

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы с. Успенка Тюменского района 1955 года рождения. Женщина обвиняется в убийстве сожительницы сына.

Трагедия произошла в частном доме 22 июля. Между нетрезвыми женщинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемая нанесла ножевое ранение, от которого потерпевшая скончалась.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.