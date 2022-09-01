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Луганский искусствовед расскажет о "неженской" профессии онлайн

Общество, 19:03 10 сентября 2022

Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова ВКонтакте

Авторская встреча с художником, искусствоведом, преподавателем Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского пройдет 30 сентября в 15 часов на онлайн-площадке Mind, сообщает Ишимский музейный комплекс Петра Ершова.

Поговорить о том, как женщине стать художником, приглашают школьников и студентов, любящих искусство и планирующих связать с ним свое профессиональное будущее.

Преподаватель главного творческого вуза Донбасса расскажет, как женщины пробивали себе путь в такой "неженской" профессии, получали образование, находили свою нишу и искали подход к заказчикам.

Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, чтобы получить ссылку для подключения.

Организатором встречи выступил кадровый центр "Работа России".

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# Донбасс , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

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