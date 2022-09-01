Луганский искусствовед расскажет о "неженской" профессии онлайн

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова ВКонтакте

Авторская встреча с художником, искусствоведом, преподавателем Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского пройдет 30 сентября в 15 часов на онлайн-площадке Mind, сообщает Ишимский музейный комплекс Петра Ершова.

Поговорить о том, как женщине стать художником, приглашают школьников и студентов, любящих искусство и планирующих связать с ним свое профессиональное будущее.

Преподаватель главного творческого вуза Донбасса расскажет, как женщины пробивали себе путь в такой "неженской" профессии, получали образование, находили свою нишу и искали подход к заказчикам.

Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, чтобы получить ссылку для подключения.

Организатором встречи выступил кадровый центр "Работа России".