Безработную тюменку задержали с "солью"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 40-летней безработной тюменки в присутствии понятых обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком "соль", общей массой около грамма, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Остановили женщину для проверки документов на ул. Мельникайте. В отделе полиции злоумышленница пояснила, что наркотик предназначен для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция - лишение свободы сроком на 3 года. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.