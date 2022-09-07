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Безработную тюменку задержали с "солью"

Происшествия, 13:52 07 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 40-летней безработной тюменки в присутствии понятых обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком "соль", общей массой около грамма, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Остановили женщину для проверки документов на ул. Мельникайте. В отделе полиции злоумышленница пояснила, что наркотик предназначен для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция - лишение свободы сроком на 3 года. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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