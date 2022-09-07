В центре села Абатское откроют мини-гостиницу на восемь номеров

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Мини-гостиница "Фортуна" на восемь номеров откроется в селе Абатское Тюменской области в декабре 2022 года. Будет создано четыре рабочих места.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила предпринимательница Анна Воротинцева.

"Предпринимательской деятельностью я занимаюсь уже четыре года. Есть свой магазин детской одежды. В 2021 году приобрела статус социального предпринимателя и вот решила открыть гостиницу", - добавила она.

В Фонде микрофинансирования Тюменской области Анна Воротинцева получила займ в размере 1 млн рублей на приобретение оборудования, мебели, сантехники, бытовой техники, оргтехники, текстиля, постельных принадлежностей, инвентаря, строительно-отделочных материалов.

"Наше село находится на федеральной трассе Тюмень - Омск, спрос на гостиницы есть. В селе их четыре, но цены высокие. Я решила сделать гостиницу по типу хостела, чтобы конкурировать в ценовой политике", - пояснила она.

Гостиница находится в центре села, в шаговой доступности музей, дом культуры, администрация, церковь. Есть своя парковка. В номерах будет от двух до пяти коек-мест, что позволит снизить цену.

"Если загруженность номеров будет большая, то будем брать дополнительных сотрудников. Также у нас будет своя кухня, что позволит обеспечивать наших клиентов горячим питанием", - отметила она.

Начинающим предпринимателям она пожелала не сдаваться и не опускать руки.

"Нужно верить в свой успех, не бояться начинать свое дело. Иногда приходится рисковать, но всегда должна быть вера в лучшее", - подытожила она.

Ирина Шемякина