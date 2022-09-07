В Тюмени после падения с высоты умерла женщина
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Упавшую с высоты женщину обнаружили под окнами дома № 51 на ул. Широтной в Тюмени 7 сентября.
Вызов в скорую медицинскую помощь поступил в 10 часов 18 минут. Бригада прибыла на место в 10 часов 23 минуты.
"Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти не удалось", – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.
По словам очевидцев, женщина упала с большой высоты.
Инна Пахомова