В Тюмени после падения с высоты умерла женщина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Упавшую с высоты женщину обнаружили под окнами дома № 51 на ул. Широтной в Тюмени 7 сентября.

Вызов в скорую медицинскую помощь поступил в 10 часов 18 минут. Бригада прибыла на место в 10 часов 23 минуты.

"Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти не удалось", – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

По словам очевидцев, женщина упала с большой высоты.

Инна Пахомова