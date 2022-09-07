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В Тюмени после падения с высоты умерла женщина

Происшествия, 16:01 07 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Упавшую с высоты женщину обнаружили под окнами дома № 51 на ул. Широтной в Тюмени 7 сентября.

Вызов в скорую медицинскую помощь поступил в 10 часов 18 минут. Бригада прибыла на место в 10 часов 23 минуты.

"Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти не удалось", – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

По словам очевидцев, женщина упала с большой высоты.

Инна Пахомова

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# медики , падение с высоты

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