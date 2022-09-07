Тюменец борется за звание "Лучший лесной пожарный России"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Валерий Захаров из Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов представляет Тюменскую область на VIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный".

Соревнования проходят в подмосковном Пушкино с 7 по 9 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

В борьбу вступили 25 парашютистов и десантников авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций разных регионов России, федеральной авиалесоохраны и Республики Беларусь.