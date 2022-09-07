  • 7 сентября 20227.09.2022среда
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец борется за звание "Лучший лесной пожарный России"

Общество, 19:11 07 сентября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Валерий Захаров из Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов представляет Тюменскую область на VIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный".

Соревнования проходят в подмосковном Пушкино с 7 по 9 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

В борьбу вступили 25 парашютистов и десантников авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций разных регионов России, федеральной авиалесоохраны и Республики Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиалесоохрана , конкурс , пожарные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:05 07.09.2022Восемь команд Тобольска, Ялуторовска и районов рассказали о своем инвестиционном потенциале
19:55 07.09.2022Бывшего замначальника УФСИН по Тюменской области приговорили к трем годам лишения свободы
19:35 07.09.2022В Тюмени запускают новое бьюти-тревел шоу "Я самая"
19:11 07.09.2022Тюменец борется за звание "Лучший лесной пожарный России"