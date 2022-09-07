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Тюменские депутаты посетили больницу и строящуюся гостиницу в Краснодоне

Политика, 20:39 07 сентября 2022

администрация Краснодона и Краснодонского района в Telegram-канале | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района в Telegram-канале

Строящуюся в Краснодоне гостиницу, а также городскую центральную многопрофильную и детскую больницы посетили депутат Госдумы Иван Квитка и депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова 6 сентября. Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в Telegram-канале.

Кроме этого, прошла рабочая встреча с депутатами народного совета ЛНР Александром Коваленко и Иваном Санаевым. Обсуждалась проделанная работа по восстановлению города и района, в частности ремонт социальных объектов, а также оказанная Россией гуманитарная помощь.

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# депутаты , Краснодон , ЛНР

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