Программа туристического кешбэка интересует каждого пятого тюменца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый пятый тюменец планирует воспользоваться программой туристического кешбэка, такие данные получил сервис SuperJob по результатам опроса экономически активных жителей.

О программе кешбэка за путешествия по России знают 79 % тюменцев: 27 % - подробно, 52 % - что-то слышали. 21 % признались, что впервые слышат о ней.

18 % тюменцев уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кешбэка до 10 сентября. 61 % признались, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по России, 21 % - однозначно отказались от подобной идеи.

Выше всего осведомленность о программе туристического кешбэка - среди тюменцев с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. И тех, кто однозначно готов воспользоваться подобным предложением от государства или уже купил тур с кешбэком, среди них больше всего.

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, осведомленных о программе туристического кешбэка россиян стало больше, а желающих ей воспользоваться — чуть меньше.

Напомним, программа туристического кешбэка, в рамках которой граждане, оплачивающие картой "МИР" отдых в пределах страны в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тыс. рублей.