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IT-диктант пройдет в Тюменской области 13 сентября

Общество, 16:43 09 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 100 тыс. рублей на обучение получат три "отличника" IТ-диктанта. Всероссийская акция по информационным технологиям пройдет 13 сентября, в День программиста, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Проверить свой уровень цифровой грамотности онлайн может любой желающий. Тестирование откроется 13 сентября в 00 часов по московскому времени на сайте ит-диктант.рф.

Троих победителей среди "отличников" выберут в трех временных промежутках. Призы от образовательной платформы "Нетология" получат стобалльники, которые справятся с тестом за меньшее время.

Отметим, что в 2021 году в акции приняли участие более 100 тыс. человек, при этом 32 тыс. — из Тюменской области.

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# IT-диктант

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