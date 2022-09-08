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Медаль в честь годовщины обороны Севастополя вручили ветерану из Тобольска

Общество, 18:54 08 сентября 2022

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Памятную медаль в честь 80-й годовщины героической обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны вручил 99-летней жительнице Тобольска Марии Загребельной глава города Максим Афанасьев.

Мария Сидоровна участвовала в обороне Севастополя, рыла противотанковые рвы, пулеметные щели. Будучи санинструктором, переправляла раненых на большую землю в прифронтовой госпиталь. Тоболячка награждена боевыми наградами – медалями "За оборону Севастополя" и "За победу над Германией".

"Главным секретом долголетия в свои 99 лет Мария Сидоровна считает юмор. Он же помог пережить и все тяготы войны. Час разговора за кружкой чая с нашими ветеранами дают заряд бодрости, энергии и оптимизма на месяцы вперед. Мария Сидоровна вяжет теплые носочки-лапотушки. По ее мнению, труд - это средство от всех болезней и невзгод", - рассказал Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

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# ветеран войны , Максим Афанасьев , памятная медаль

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