Ахтям Каюмов: единая форма в школах нужна, это правильное решение

Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

Единая школьная форма не только обеспечивает равноправие детей, но и дисциплинирует участников учебного процесса. Такое мнение высказал создатель и первый председатель национально-культурной автономии татар Тюменской области, почетный гражданин Ярковского района Ахтям Каюмов.

"Раньше, когда школьные формы только ввели, было радостно, что все одевались одинаково. Это означало, что имеется равноправие, форма дисциплинировала. А потом ее убрали и сразу появилась разница между детьми. Это вызывало со стороны ребят недовольство", - поделился Ахтям Каюмов.

Он отметил, что возвращение школ к единой форме - это абсолютно правильное решение. И подчеркнул, что поддерживает его: "Надо думать о пользе для детей в первую очередь. И все дети должны быть одеты по единому стандарту, как это традиционно было".

Ахтям Каюмов является первым почетным гражданином Ярковского района. За свою жизнь он работал на многих ответственных должностях. Был председателем колхоза, а затем - райисполкома, депутатом Тюменской областной Думы первого созыва, заместителем губернатора Тюменской области. Кроме того, Ахтям Каюмов является активным общественником, он создал национально-культурную автономию татар региона, а затем руководил ей.

Любовь Голышева