Бережно относиться к воде научат юных тюменцев на фестивале "Я = Планета"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Урок чистой воды проведет для юных жителей Тюмени водоканал в рамках семейного фестиваля "Я = Планета" в Конторе пароходства 10 сентября. В игровой форме детей научат заботиться о водоемах, бережно относиться к воде и правильно пользоваться коммунальными услугами, сообщают организаторы.

Также вместе с лаборантом водоканала дети проведут тест, проверив воду на один из показателей.

Кроме этого, будет представлен интерактивный экологический курс "Вода жизнь". Это проект специалиста предприятия Анастасии Добрыниной, который в прошлом году она защитила на научно-практической конференции.

Урок чистой воды начнется в 12 часов, в 13 часов стартует презентация онлайн-курса "Вода - жизнь". В 14 часов – подведение итогов конкурса видеороликов на тему защиты окружающей среды среди школьников. Победители и призеры получат подарки от тюменского водоканала.

Напомним, второй семейный экофестиваль "Я = Планета" состоится в Конторе пароходства 10 и 11 сентября. Всего будет 12 тематических площадок.