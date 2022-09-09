Молочные продукты, лизин, осетровую икру и технологии привезут аграрии Тюменской области на выставку "Агропром Урал"

| Фото: vk.com/sirbor72 | Фото: vk.com/sirbor72

Молочные продукты, корма для животных, лизин, осетровую икру и технологии привезут аграрии Тюменской области на Международную выставку "Агропром Урал", которая пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября. Тюменцы собираются покорить уральцев качеством продукции. В списке делегации региона – представители 20 сельхозорганизаций, научно-исследовательских институтов, аграрного университета и фермеры, сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий"

"Эта выставка - смотр передовых идей, решений, производств, которые коллеги со всего Уральского федерального округа будут презентовать друг другу и полномочному представителю президента России. Для всех участников это отличная возможность сравнить, как динамично мы движемся в вопросах развития предприятий агропромышленного комплекса", - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, участие в выставке полезно для обмена опытом и формирования кооперационных связей.