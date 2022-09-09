Национальный центр развития искусственного интеллекта открылся в России

| Фото: из Telegram-канала правительства России | Фото: из Telegram-канала правительства России

Национальный центр развития искусственного интеллекта начал работать в России. О запуске сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на международном форуме "Армия-2022".

"В текущих условиях, когда Президент поручил обеспечить технологический суверенитет России, перед центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач", – передает слова Дмитрия Чернышенко Telegram-канал правительства России.

Центр будет главной площадкой для отбора эффективных ИИ-решений и продолжит реализацию ряда проектов. В его задачи входит мониторинг ключевых показателей развития искусственного интеллекта и экспертиза официальных документов в области регулирования этой сферы, экспертное сопровождение внедрения ИИ в отраслях экономики и госсекторе, содействие реализации инфраструктурных задач, международное взаимодействие.