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Яраги Курбанов напомнил о требованиях и нормах, которые нужно выполнять и учитывать

Общество, 18:58 09 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" Яраги Курбанов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форму одежды для учащихся школ определяют сами образовательные учреждения. Это предусмотрено федеральным законом об образовании. Об этом заявил постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов.

"Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться", - подчеркнул он.

Курбанов отметил, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.

В Тюмени в школе №88 1 сентября возник инцидент из-за того, что ученица пришла на уроки, одетая не по форме. 9 сентября управляющий совет этой школы решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся.

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# школьная форма , Яраги Курбанов

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