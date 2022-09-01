Тюменский сенатор Павел Тараканов отложил поездку в ЛНР из-за болезни

Фото: Администрация Тобольска (архив) Фото: Администрация Тобольска (архив)

Тюменский сенатор Павел Тараканов перенес рабочую поездку в Луганскую Народную Республику из-за болезни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня СМИ стали распространять фантазийные рассуждения о том, почему я не поехал в ЛНР вместе с коллегами 5 сентября. Ответ прост: с 3 сентября болею ковидом, на больничном. Первые два дня было тяжко, потом полегче. Надеюсь, на днях меня выпишут", - написал Павел Тараканов.

Сенатор подчеркнул, что обязательно побывает в ЛНР и Краснодонском районе, как только предоставится возможность.