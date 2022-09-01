Четыре игры на выезде проведет ХК "Рубин" в новом сезоне ВХЛ

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Четыре игры на выезде проведет ХК "Рубин" в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Уже 15 сентября тюменские хоккеисты скрестят клюшки с "Южным Уралом" в Орске, 17 сентября – с "Челметом" в Челябинске, 19 сентября – с "Зауральем" в Кургане. Завершится турне в Верхней Пышме поединком с "Горняком", он состоится 21 сентября.

До конца месяца "Рубин" проведет две домашние игры. 27 сентября в Тюмень приедут хоккеисты "Химика", 29 сентября – "Рязани-ВДВ".

Напомним, что в регулярном чемпионате тюменский клуб стартовал дома, однако не так удачно. 3 сентября "Рубин" проиграл "Югре" со счетом 0:2, 5 сентября уступил "Ростову" - 2:3.

Первую победу клуб одержал 7 сентября, одолев "Буран" из Воронежа - 4:1. Оформил дубль нападающий Роман Чемерикин, открыв счет в матче и установив окончательный результат. По шайбе забросили форварды Никита Попугаев и Денис Дюрягин.

Первый круг соревнований завершится 17 февраля. Далее 16 лучших клубов сезона поборются в плей-офф, сообщает "Вслух.ру