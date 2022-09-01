Джаз и кавер-хиты исполнят на башкирских инструментах в Тюменской филармонии

| Фото: из сообщества "Тюменская филармония" | Фото: из сообщества "Тюменская филармония"

Джаз и кавер-хиты на башкирских музыкальных инструментах сыграют на концерте в Тюменской филармонии 16 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист Республики Башкортостан Линар Давлетбаев, выступит в областной столице с единственным концертом.

Гастроли проходят в рамках федеральной программы "Мы – Россия". В программе "От этники до джаза. #ДушаРоссииВСердцеЕвразии" - оригинальные авторские обработки башкирских народных мелодий, оркестровые полотна известных композиторов, сочинения молодых авторов республики, русские песни, кавер-хиты и уникальные джазовые композиции.

Публика услышит аутентичные музыкальные инструменты – курай, кубыз, кыл-кубыз, думбыра, воссоздающие колоритную звуковую картину Башкортостана.

Наряду с оркестровыми полотнами известных башкирских композиторов – "Фантазией для солирующего курая с оркестром" Мурада Ахметова и увертюрой к первой национальной башкирской опере "Салават Юлаев" Загира Исмагилова - будут исполнены сочинения молодых авторов Шауры Сагитовой, Урала Идельбаева, Фарита Ибрагимова и других.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте. Возрастное ограничение: 12+.