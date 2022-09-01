Курьера с "синтетикой" на 100 млн рублей задержали в Тюменской области

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В покушении на сбыт почти 15 кг синтетического наркотика обвиняется житель Тюменской области. Первое судебное заседание в отношении мужчины 1988 года рождения прошло в Тюменском районном суде 12 сентября.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в начале мая на автодороге Тюмень – Омск у пос. Богандинский наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Haval.

Полицейские заметили, что водитель сильно нервничал, путался в словах и поэтому решили досмотреть машину. В присутствии понятых они нашли в багажнике пакет с 30 упаковками порошка. Экспертиза показала, что это наркотик массой около 15 кг, его стоимость на черном рынке - более 100 млн рублей.

Ранее не судимый мужчина рассказал, что искал работу в сети Интернет и, получив предложение распространять наркотики, согласился за крупное вознаграждение. С августа 2021 года он устраивал крупный оптовый тайник в Новосибирской области и успел заработать более 2 млн рублей.

В день своего задержания курьер вез очередную партию из Перми в Новосибирск. Суд продлил срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 30 декабря 2022 года. Следующее заседание назначено на 22 сентября.