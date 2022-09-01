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Отопительный сезон в Ялуторовске начнется 15 сентября

Общество, 09:08 14 сентября 2022

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Тепло в жилые дома Ялуторовска начнет поступать 15 сентября. О принятии соответствующего решения сообщил глава города Вячеслав Смелик.

"Подписал постановление, с 15 сентября начинаем отопительный сезон", - написал он в своем Telegram-канале.

Управляющим организациям и товариществам собственников жилья рекомендовано обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приему теплоносителя. То же самое касается руководителей учреждений образования, спорта и культуры.

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# отопительный сезон , отопление

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