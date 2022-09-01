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В Тюменской области к поискам пенсионерки, заблудившейся в лесу, присоединились курсанты ТВВИКУ

Происшествия, 11:41 13 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поиски заблудившейся в лесу в районе с. Иска Нижнетавдинского района 72-летней женщины продолжаются.

"Поисковые мероприятия продолжаются. Принимают участие сотрудники полиции и МЧС, курсанты ТВВИКУ, волонтеры, местные жители", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

Ориентировки с приметами пропавшей обнародованы в социальных сетях. Сообщается, что пенсионерка ушла из дома в лес 4 сентября.

Напомним, утром 10 сентября была найдена женщина 1945 года рождения, которая пропала в лесу 8 сентября. В ее поисках принимали учатие более 200 человек - сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и местные жители. Поисковые мероприятия продолжались непрерывно на протяжении двух суток.

Автомобилистов просят просмотреть записи с видеорегистраторов. "Если видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося, и вы хотите передать запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии 8-800-700-54-52, 112 или инфоргам поиска по телефонам 8-922-005 95-59, 8-922-266-9874, 8-982-909-15-00", - написали в своем сообществе представители поискового отряда "ЛизаАлерт".

Инна Пахомова

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# пенсионеры , поиски , полиция

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