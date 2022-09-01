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К поискам пропавшей в лесу пожилой жительницы Тюменской области подключили беспилотники

Происшествия, 12:05 13 сентября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Специалисты беспилотной авиации, привлеченные к поискам 72-летней женщины в Нижнетавдинском районе, будут осматривать местность с воздуха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники МЧС подключились к поискам пропавшей. На место направлены 24 сотрудника и три спецмашины, среди них и специалисты беспилотной авиации.

13 сентября женщину ищут около 90 человек, задействовано 20 единиц техники. Среди поисковиков добровольцы, сотрудники полиции, кинологи, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пенсионеры , поиски

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