Профессор тюменского медуниверситета пробежал самую длинную дистанцию Тобольского полумарафона

| Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета

Профессор Тюменского медицинского университета Станислав Муравьев пробежал самую длинную дистанцию Тобольского полумарафона, сообщает пресс-служба вуза.

На старт вышли около 1 тыс. бегунов из 56 городов России. Участники соревновались на трех дистанциях: 5 км, 10 км и 21,1 км.

Станислав Муравьев – участник 112 полных классических беговых марафонов России и Европы, приверженец и популяризатор здорового образа жизни.

"Я участвую в марафонах больше тридцати лет и привлекаю к этому студентов и пациентов, – рассказал он. - В Тобольске ко мне присоединился мой пациент Анатолий Максимович Березин. В свои 82 года он пробежал дистанцию 10 километров и на финише чувствовал себя прекрасно. В забеге участвовал и мой коллега, выпускник медицинского университета Сергей Бухалов".

Сейчас вместе со студентами Тюменского медицинского университета профессор Муравьев готовится к "Кроссу нации", который состоится 17 сентября. А 22 сентября он выйдет на старт вместе с участниками Тюменского нефтегазового форума, 24 сентября пробежит кросс в экопарке. Его организует областной профсоюз работников здравоохранения, участниками станут сотрудники медицинских учреждений Тюмени, выпускники и студенты ТМУ.