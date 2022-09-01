  • 13 сентября 202213.09.2022вторник
  • USD60,4568
    EUR61,3127
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская студентка завоевала бронзу на "Играх ГТО" на Дальнем Востоке

Спорт, 15:25 13 сентября 2022

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Третье место в открытом Кубке Дальнего Востока "Игры ГТО 2022" заняла студентка Тюменского индустриального института Анна Иванова.

Как сообщает областной департамент по спорту, за плечами у тюменки победа в чемпионате России по функциональному многоборью, первое место во всероссийских соревнованиях по кроссфиту.

Для участия в "Играх ГТО", новом зрелищном виде массового спорта на основе нормативов ГТО, тюменцы могут зарегистрироваться на сайте ВФСК "ГТО" и подать заявку через личный кабинет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 13.09.2022Тюменская студентка завоевала бронзу на "Играх ГТО" на Дальнем Востоке
09:41 13.09.2022Летний чемпионат России соберет в Тюмени лучших лыжников страны
08:55 13.09.2022Тюменцев приглашают поучаствовать в семейном фестивале ГТО
18:13 12.09.2022Тюменская делегация подарила спортинвентарь юным спортсменам из ЛНР