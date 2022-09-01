Тюменская студентка завоевала бронзу на "Играх ГТО" на Дальнем Востоке

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Третье место в открытом Кубке Дальнего Востока "Игры ГТО 2022" заняла студентка Тюменского индустриального института Анна Иванова.

Как сообщает областной департамент по спорту, за плечами у тюменки победа в чемпионате России по функциональному многоборью, первое место во всероссийских соревнованиях по кроссфиту.

Для участия в "Играх ГТО", новом зрелищном виде массового спорта на основе нормативов ГТО, тюменцы могут зарегистрироваться на сайте ВФСК "ГТО" и подать заявку через личный кабинет.