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800 детей и взрослых привили от гриппа в Казанском районе

Общество, 17:05 13 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

800 детей и взрослых привили от гриппа в Казанском районе с начала прививочной кампании, которая стартовала 19 августа. Всего специалисты планируют вакцинировать 13 тыс. 500 человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник организационно-методического отдела Областной больницы № 14 Бахыт Жунубаева.

"В Казанском районе 33 ФАПа, участковая больница, одна врачебная амбулатория. В каждом учреждении желающие могут поставить прививку от гриппа. Также в деревни района выезжает мобильный комплекс", - добавила специалист.

Трудовые коллективы отправляют заявки в медучреждения, договариваются по времени и дате, после чего выезжают участковые медсестры. В ФАПах фельдшера также приглашают всех на вакцинацию. В образовательных учреждениях учителей и детей прививают школьные медсестры. К вакцинации привлекают социальные службы для помощи населению старше 65 лет, если необходимо подвезти до больницы или вызвать специалиста на дом для вакцинации.

Юлия Карандашева

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# вакцинация , грипп , прививочная кампания

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