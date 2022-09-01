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Два новых штамма вошли в состав вакцин от гриппа в 2022 году

Общество, 12:41 12 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два новых штамма вошли в состав вакцин от гриппа в 2022 году, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

В обновленный состав вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ, включили антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в грядущем эпидемическом сезоне, - А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.

В 2022 году прогнозируется, что придет новый вирус гриппа подтипа А и вирус типа В. Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах, так называемый свиной грипп. Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.

Есть вероятность, что в Россию эпидемия гриппа в 2022 году придет уже в октябре. Также важно помнить, что в сезон гриппа есть риск заразиться сразу двумя инфекциями - COVID-19 и гриппом, поэтому лучше всего позаботиться о своем здоровье заранее и вовремя привиться.

Напомним, жителям Тюменской области за счет бюджета доступны 1 млн 58 тыс. 170 доз вакцин от гриппа. Благодаря федеральным средствам - 513 тыс. 569 доз для взрослых; 220 тыс. 111 для детей. Дополнительно за счет областного бюджета поставлено 30 тыс. 700 доз "Ультрикс Квадри", 205 тыс. 360 доз "Совигриппа" для взрослых и 88 тыс. 430 доз "Ультрикс Квадри" для детей. План вакцинации в эпидсезон 2022-2023 гг. — 60 % от населения региона, что составляет 926 тыс. 30 человек.

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# грипп , Управление Роспотребнадзора

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