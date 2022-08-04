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Жители Тобольского района могут привиться от COVID-19 в ФАПах и на работе

Общество, 18:14 04 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поставить прививку от COVID-19 жители Тобольского района могут в ФАПах по месту жительства. Медицинские бригады выезжают и на предприятия и в организации по запросу работодателей, сообщает районная администрация.

Для этого нужно отправить заявку по электронной почте ob3@med-to.ru или позвонить по телефону 8 (3456) 25-29-44. Записаться на вакцинацию можно через "Госуслуги".

На сегодняшний день вакцинацию против COVID-19 прошли 73 тыс. жителей Тобольска и района, повторную иммунизацию - 27 тыс.

Напомним, что в Тюменскую область поступила назальная вакцина от COVID-19. Сейчас ожидаются насадки для нее.

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# вакцина , коронавирус

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