Мобильный пункт вакцинации работает на набережной Туры на время масленичных гуляний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции организован на Масловском взвозе Тюмени 6 марта. С 12 до 16 часов тюменцы, участники масленичных гуляний могут сделать прививку или пройти ревакцинацию.

По информации Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в выходные дни продолжат работу и пункты вакцинации в торговых центрах Тюмени - "Сити молл" с 12 до 18 часов, "Премьер" с 10 до 20 часов, "Тюменский" - 10-17 часов.

Медики работают в Центре спортивной гимнастики и Легкоатлетическом манеже с 8 до 20 часов. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Добавим, по данным информационного центра правительства Тюменской области на 5 марта в регионе прививку от ковида сделали 1 млн 137 тыс. 714 человек, полный курс прошли 1 млн 78 583 жителей области.

Уровень коллективного иммунитета в Тюменской области составляет 61,9%, что выше, чем в целом по стране на 5,9%.