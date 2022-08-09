Вакцинация остается единственной защитой от коронавируса, напомнили тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. По ее словам, в начале лета выявляли около 10 человек в сутки, в настоящее время этот показатель достигает 180.

Вакцинация от COVID-19 вне зависимости от формы штамма остается единственной защитой организма от тяжелой формы течения болезни, напомнила жителям Тюменской области Наталья Логинова. "Сегодня - это единственный способ защитить себя и своих близких", - подчеркнула она.

В первую очередь вакцинация необходима пожилым людям, рискующим получить осложнения и тяжелое течение болезни при инфицировании от молодых членов семьи.

Николай Ступников