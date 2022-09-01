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Для юных тюменцев запустят образовательный курс "Путешествие в страну Изобразилию"

Общество, 09:52 14 сентября 2022

региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте

Образовательный курс для детей "Путешествие в страну Изобразилию" запускает музейный комплекс им. Словцова с 5 октября. Участниками могут стать ребята от 8 до 10 лет, сообщают организаторы.

Программа состоит из 24 занятий. Юных тюменцев научат основам изобразительной грамоты, самостоятельному изготовлению красок, лепке мини-скульптур и многому другому. В конце обучения дети должны собрать свою коллекцию произведений.

Занятия будут проходить с 5 октября каждую среду и пятницу с 18 до 19 часов по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость полного курса – 3 тыс. 610 рублей. Билеты продаются на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Подробнее об образовательном курсе можно узнать по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

Возрастная категория: 6+

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# дети , музей имени Словцова

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