Тюменская театральная студия "Быть" объявила о кастинге для молодых актеров

| Фото: группа театр-студии «Быть» во ВКонтакте | Фото: группа театр-студии «Быть» во ВКонтакте

Кастинг для молодых актеров в театр-студию "Быть" пройдет в СОЦ "Зодчий" в 19 часов 30 минут в течение трех дней - 15, 22 и 29 сентября. Поучаствовать в них смогут студенты вузов и колледжей Тюменской области от 18 до 25 лет.

"Мы нуждаемся в молодых талантах, поэтому объявили набор. Опыт не нужен, важно желание. Это можно сказать даже не совсем кастинг, а просто занятие по актерскому мастерству, в ходе которого мы познакомимся с кандидатами и поймем, "наш" ли это человек. Смотр новых актеров буду проводить я и моя труппа", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер, руководитель театра-студии "Быть" Артем Васильев.

По его словам, участникам не нужно заранее учить стихи или танцы. С собой необходимо взять только черную форму для тренинга и сменную обувь. Встречи будут длиться 1 час 30 минут.

Записаться на подходящий день можно по ссылке.

Напомним, что ранее театр-студия "Быть" победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где выиграла более 2 млн рублей. На эти деньги они поставят в Тюмени рэп-драму о взаимоотношениях родителей и детей "Моя мама — Горилла".

Виктория Макарова