  • 14 сентября 202214.09.2022среда
  • USD60,0676
    EUR60,9364
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская театральная студия "Быть" объявила о кастинге для молодых актеров

Общество, 14:59 14 сентября 2022

группа театр-студии «Быть» во ВКонтакте | Фото: группа театр-студии «Быть» во ВКонтакте

Кастинг для молодых актеров в театр-студию "Быть" пройдет в СОЦ "Зодчий" в 19 часов 30 минут в течение трех дней - 15, 22 и 29 сентября. Поучаствовать в них смогут студенты вузов и колледжей Тюменской области от 18 до 25 лет.

"Мы нуждаемся в молодых талантах, поэтому объявили набор. Опыт не нужен, важно желание. Это можно сказать даже не совсем кастинг, а просто занятие по актерскому мастерству, в ходе которого мы познакомимся с кандидатами и поймем, "наш" ли это человек. Смотр новых актеров буду проводить я и моя труппа", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер, руководитель театра-студии "Быть" Артем Васильев.

По его словам, участникам не нужно заранее учить стихи или танцы. С собой необходимо взять только черную форму для тренинга и сменную обувь. Встречи будут длиться 1 час 30 минут.

Записаться на подходящий день можно по ссылке.

Напомним, что ранее театр-студия "Быть" победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где выиграла более 2 млн рублей. На эти деньги они поставят в Тюмени рэп-драму о взаимоотношениях родителей и детей "Моя мама — Горилла".

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# актеры , кастинг , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:45 14.09.2022Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 22 сентября
15:23 14.09.2022В конном клубе Ишима открыли кабинет физиотерапии для людей с ОВЗ
15:12 14.09.2022Перформанс "Молекулы", концерт и огненное шоу проведут в дни работы TNF в Тюмени
15:10 14.09.2022Евгений Воробьев: родительский совет решает, что дети должны носить в их школе