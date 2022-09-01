Заблудившуюся в лесу пожилую жительницу Тюменской области нашли мертвой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заблудившаяся в лесу в Нижнетавдинском районе 72-летняя женщина найдена мертвой 13 сентября. Об этом сообщили представители тюменского поискового отряда "ЛизаАлерт".

Пенсионерка пропала 4 сентября. "В этот день в 18 часов 30 минут на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск пропавшей пожилой женщины. Она с дочерью и внуками пошла в лес за грибами. Там совсем ненадолго выпала из поля зрения дочери и потерялась", — рассказали поисковики.

Ее искали сотрудники полиции, МЧС, ТОСЭР, курсанты ТВВИКУ, местные жители и волонтеры. Применялись беспилотники. За все время в поисковых мероприятиях приняло участие более 400 человек, сообщили члены поискового отряда "ЛизаАлерт".

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в следственном управоении Следственного комитета РФ по Тюменской области, по факту гибели женщины проводится проверка. "Тело без внешних признаков криминальной смерти", — сказали в ведомстве.

Инна Пахомова