Тобольские ученые помогли школьнику из Донбасса с приобретением канцелярии

| Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН помогли семье Каневских из Донбасса подготовить ребенка к школе.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе учреждения, семья с двумя детьми Степаном и Софией приехала в Тобольск в начале сентября из Славянска. Мальчика сразу же зачислили в седьмой класс общеобразовательной школы №7.

Исполняющий обязанности директора Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Станислав Козлов от лица всего коллектива подарил школьнику денежный сертификат на покупку канцелярских товаров и учебных принадлежностей.

"Людям, покинувшим родную землю под угрозой военной агрессии, должна быть оказана всевозможная и всесторонняя поддержка", - подчеркнул он.

Директор школы №7 Анна Стенникова заверила маму мальчика Веру Каневскую, что педагоги учреждения окажут Степану максимальное внимание. Это поможет облегчить непростой для него период адаптации на новом учебном месте.

Заместитель председателя Тобольской городской думы, депутат Михаил Никитин отметил, что тоболяки всегда славились особым радушием и гостеприимством. Он вручил семикласснику школьный рюкзак и памятный подарок.

Любовь Голышева