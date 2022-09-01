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Два года тюрьмы грозит тюменке за серию краж в торговом центре

Происшествия, 14:36 14 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32-летнюю тюменку арестовали за серию краж в торговом центре. Сумма ущерба составила более 36 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В полицию обратились представители сетевых магазинов. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Безработную, ранее неоднократно судимую жительницу Тюмени задержали. Женщина свою вину признала и рассказала, что первую кражу совершила еще в конце июля. Похищенное она продала через интернет. Вырученные деньги подозреваемая тратила на личные нужды. Полицейские установили причастность тюменки еще к двум преступлениям.

В отношении задержанной завели уголовное дело по статье "Кража". Ей грозит до двух лет тюрьмы. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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