  • 14 сентября 202214.09.2022среда
  • USD60,0676
    EUR60,9364
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На станции Войновка в Тюмени поезд насмерть сбил женщину

Происшествия, 13:38 14 сентября 2022

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России | Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

30-летнюю женщину насмерть сбил поезд на станции Войновка в Тюмени ночью 14 сентября, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# железная дорога , поезд , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:38 14.09.2022На станции Войновка в Тюмени поезд насмерть сбил женщину
10:16 14.09.2022Заблудившуюся в лесу пожилую жительницу Тюменской области нашли мертвой
20:51 13.09.2022Водитель иномарки сбил 12-летнюю тюменку на улице Фармана Салманова
18:23 13.09.2022Надругавшегося над девочкой в Тюмени насильника задержали 38 лет спустя