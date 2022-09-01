На станции Войновка в Тюмени поезд насмерть сбил женщину

| Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России | Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

30-летнюю женщину насмерть сбил поезд на станции Войновка в Тюмени ночью 14 сентября, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей.