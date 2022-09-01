В Тюмени автобусы 37 и 40 временно поменяют маршрут
| Фото: администрация Тюмени
Городские автобусы № 37 и № 40 в Тюмени временно изменят маршрут. С 23 по 30 сентября на период проведения работ по ул. Велижанской в районе пересечения с ул. Ватутина они будут следовать в объезд перекрытого участка, сообщает городская администрация.
Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.