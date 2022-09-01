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В Тюмени автобусы 37 и 40 временно поменяют маршрут

Общество, 10:16 16 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Городские автобусы № 37 и № 40 в Тюмени временно изменят маршрут. С 23 по 30 сентября на период проведения работ по ул. Велижанской в районе пересечения с ул. Ватутина они будут следовать в объезд перекрытого участка, сообщает городская администрация.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , общественный транспорт

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