Героя России из Дагестана впечатлил тюменский памятник "С чего начинается Родина"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развитие межрегиональных связей между субъектами обсудили представители делегации Республики Дагестан на встрече с председателем Общественной палаты Тюменской области Геннадием Чеботаревым.

Участники из Дагестана приехали ознакомиться с тюменским опытом в сфере реализации государственной национальной политики и работой Общественной палаты региона в рамках рабочего визита.

По словам председателя областного комитета по делам национальностей Владислава Чернова, соглашение о сотрудничестве между Общественными палатами субъектов РФ было подписано еще в начале нулевых и каждые пять лет автоматически продлевается. Сейчас планируется подписать его в новой редакции. Это позволит вывести сотрудничество на новый уровень, проводить совместные научно-практические конференции, форумы и другие мероприятия.

Как рассказал Геннадий Чеботарев, в 2023 году к столетию Расула Гамзатова в Тюмени пройдет цикл мероприятий, который в марте откроет конкурс чтецов произведений автора на очередном фестивале "Пассионарии культуры". Там же состоится конкурс исполнителей песен на стихи Гамзатова.

"В июне проведем масштабную конференцию, на которую, надеемся, приедет дагестанская делегация с включением коллег из Общественной палаты. На ней выступят тюменские ученые из госуниверситета, института культуры, у них уже сформулированы темы докладов. После мероприятия состоится праздничный концерт, одно отделение которого будет посвящено песням на стихи великого интернационального поэта", - подчеркнул Чеботарев.

В состав делегации вошли представители профильного министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Общественной палаты, Дагестанского гуманитарного института и мусульманского сообщества.

Один из участников делегации Герой России, командир махачкалинского ОМОНа с 1999 по 2005 год, полковник милиции в отставке Загид Загидов рассказал, что в последний раз был в Тюмени в 80-х годах, и с того времени она сильно изменилась: "Город с прекрасными улицами, удобными развязками, чистый и зеленый".

Гость из Дагестана отметил величие памятника "С чего начинается Родина", установленного в сквере имени Губкина.

"Большая бронзовая шинель, внутри которой маленький мальчик на табуретке, ранец и фотографии погибших воинов – это все очень впечатляет!" - подчеркнул Загид Загидов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В завершение встречи дагестанская делегация отметила радушие тюменцев и выразила уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между Республикой и Тюменской областью.

Инна Кондрашкина