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Реставрацию дома Неводчикова в Тобольске начнут в 2023 году

Общество, 10:02 17 сентября 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Реставрацию дома Неводчикова, расположенного на ул. Хохрякова в Тобольске планируется начать в январе 2023 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает местная администрация.

Комитет культурного наследия Тюменской области согласовал проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ. Начать работы планируется после получения всех необходимых разрешений.

Сейчас здание находится в плачевном состоянии, поэтому ремонт предстоит масштабный. Дом Неводчикова перестраивался несколько раз, но ему вернут первозданный облик, от цокольного этажа до главного внешнего украшения - изящных лепных розеток под карнизом.

Преображение памятника архитектуры конца XVIII века станет возможным благодаря программе "Тобольск настоящий".

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# памятники архитектуры , реставрация , Тобольск

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