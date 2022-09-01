Тюменский ремесленник кует изящные изделия из металла

| Фото: Андрея Алдаева | Фото: Андрея Алдаева

Изящные предметы кует из металла тюменский мастер Андрей Алдаев с 2015 года. Его изделия можно заказать на странице в Вконтакте.

"Художественной ковкой начал заниматься спонтанно, - рассказал он корреспонденту "Тюменской линии". - Возвращались из отпуска и попали в Ханты-Мансийск на сельскохозяйственную ярмарку ремесленников. Меня привлек павильон художественной обработки металла. Завороженно смотрел, как работает мастер. Захотел сам приобрести такое оборудование и попробовать. Оборудование пришлось ждать несколько месяцев из Германии. Позже начал приобретать станки, знакомые подарили наковальню времен СССР, до сих пор пользуюсь ей", - добавил он.

Ассортимент у мастера огромен: кашпо, кованая мебель, заборы, почтовые ящики, подсвечники, рамы для зеркал, люстры, скамейки, качели, беседки, мангальные зоны, флюгеры, решетки, лестницы, перила и многое другое. Клиенты в основном - люди неравнодушные к такому искусству и те, кто живут в частных домах. Большим спросом пользуются заборы.

"Бывают и необычные заказы. Например, заказывали кованую люстру 1,3 метра в диаметре на 15 лампочек в загородный дом с пятиметровыми потолками. Изделиям из металла нужен воздух, для квартиры они не очень подходят, хотя заказывают небольшие статуэтки и фигурки. Обращаются коллекционеры. Вот недавно принимал участие в фестивале фермерской еды "Свое", рядом со мной стояли пчеловоды, они заказали пчелу из металла, скоро начну ее ковать", - отметил он.

Сырье Андрей берет на тюменских базах, но много чего находит сам. "Ключи, монетки, мелкие детали попадаются. Из таких находок сделал журавля, для его изготовления использовал огнетушитель, детали от косилки", - пояснил он.

| Фото: Андрея Алдаева | Фото: Андрея Алдаева

По словам Андрея, на изготовление почтового ящика уходит один-два дня. Главное - придумать эскиз и идею. А на 50-метровый забор с воротами и калиткой уходит полгода.

"Больших объемов нет. Год назад переехал из Югры в Тюмень, пока нарабатываю клиентскую базу", - уточнил он.

Эскизы мастер берет в интернете, но всегда добавляет что-то свое.

"Ковка даже по эскизу никогда не получится один в один. Делаешь изделие повторно и оно все равно получится другим, лепестки у роз всегда получаются разные. Ковка - это ручная работа, многое зависит и от настроения. Работа с металлом меня успокаивает и вдохновляет, он в моих руках как живой, при нагревании становится как пластилин, из него можно лепить что угодно", - подчеркнул он.

В настоящее время для работы с металлом мастеру достаточно только наковальни и молота.

"Все инструменты кую теперь сам, у меня полка шестиметровая занята только под него. Нужно было сделать шлем под историческую реконструкцию, металл необходимо было выгнуть по форме головы, чтобы это сделать, начал с создания инструментов: клещи, напильники, зубила, бородки, подбойки. Только потом уже взялся за основную работу", - пояснил он.

В планах у Андрея проводить мастер-классы для детей, чтобы они смогли сами выковать подковы или гвозди. Пока свои знания и умения он передает 10-летнему сыну.

"Радует, что сын проявляет интерес, просит помочь выковать мечи. Самому ему тяжело еще самостоятельно это делать, не хватает силы в руках. Надеюсь, продолжит развиваться в этом направлении", - подытожил он.

Ирина Шемякина