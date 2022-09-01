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Тюменские автомобилисты за 8 месяцев 2022 года ввезли из Казахстана 334 автомобиля

Экономика, 15:32 16 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

334 автомобиля ввезли тюменские автомобилисты из Казахстана за 8 месяцев 2022 года. В топе торговых марок ввозимых машин: Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson и Kia Sportage, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Всего в регион деятельности ведомства ввезено 645 транспортных средств. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. На юг Тюменской области доставлено 334 транспортных средства, в Курганскую область – 84, в Югру - 63 и на Ямал - 11.

Тюменская таможня напоминает, что в отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров ЕАЭС, таможенная пошлина не взимается. В таможенный орган уплачивается только утилизационный сбор. При этом гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по "пониженным" и "нулевым" ставкам ввозных таможенных пошлин. Подробнее об этом можно узнать на сайте ФТС России.

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# Тюменская таможня

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