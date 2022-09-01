Более 70 спортсменов встретятся на соревнованиях по бодибилдингу в Ялуторовске 2 октября

| Фото: федерация бодибилдинга Тюменской области | Фото: федерация бодибилдинга Тюменской области

Более 70 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по бодибилдингу в Ялуторовске 2 октября. Соревнования пройдут во Дворце культуры "АРТ-ВОЯЖ" (ул. Революции, 44), сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Помимо делегации Тюменской области, участие примут представители Югры, Ямала, Кургана, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска. Программа турнира включает бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, фит-модель, фитнес-пары, а также детский фитнес.

1 октября пройдут мастер-классы звезд российского бодибилдинга на нескольких площадках Ялуторовска. В рамках мероприятия также пройдут выставка спортивного питания и одежды.