Тюменцев приглашают на мастер-класс по скандинавской ходьбе

| Фото: сообщество дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: сообщество дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

Мастер-класс по скандинавской ходьбе состоится в Тюмени 17 сентября. Его проведет центр туризма и краеведения дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

Участники стартуют в 10 часов от центра северной ходьбы в Затюменском экопарке (ул. Аккумуляторная, 15). Участие для всех желающих бесплатное.

Проведет мастер-класс президент тюменского центра ЗОЖ, руководитель проекта по развитию двигательной активности населения Тюменской области Борис Воронцов. Обучиться основам скандинавской ходьбы могут как дети, так и взрослые, а также те, у кого есть противопоказания к повышенным физическим нагрузкам.

Организаторы отмечают, что мастер-класс по скандинавской ходьбе станет традиционным и будет проходить еженедельно по субботам.

Возрастное ограничение 6+