  • 16 сентября 202216.09.2022пятница
  • USD59,6663
    EUR59,6196
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают на мастер-класс по скандинавской ходьбе

Спорт, 17:32 16 сентября 2022

сообщество дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: сообщество дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

Мастер-класс по скандинавской ходьбе состоится в Тюмени 17 сентября. Его проведет центр туризма и краеведения дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

Участники стартуют в 10 часов от центра северной ходьбы в Затюменском экопарке (ул. Аккумуляторная, 15). Участие для всех желающих бесплатное.

Проведет мастер-класс президент тюменского центра ЗОЖ, руководитель проекта по развитию двигательной активности населения Тюменской области Борис Воронцов. Обучиться основам скандинавской ходьбы могут как дети, так и взрослые, а также те, у кого есть противопоказания к повышенным физическим нагрузкам.

Организаторы отмечают, что мастер-класс по скандинавской ходьбе станет традиционным и будет проходить еженедельно по субботам.

Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец Пионер , скандинавская ходьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 16.09.2022Тюменцев приглашают на мастер-класс по скандинавской ходьбе
12:21 16.09.2022Около 200 тюменцев выступят в чемпионате и первенстве по спортивной борьбе
08:57 16.09.2022Юные тюменцы поборются за место в сборной города по дзюдо
15:16 15.09.2022Фотогалерея: в тюменской "Олимпии" соревнуются пловцы с овз