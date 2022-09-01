Владимир Якушев поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Уральский федеральный округ богат лесами, а у регионов накоплен большой опыт по лесозаготовке и лесопереработке.

Однако в числе приоритетов всегда остается рациональное использование природных ресурсов, отметил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником 18 сентября.

"Поиск баланса между бережным отношением к лесу и потребностями экономики – задача не из легких. Но работники лесного комплекса Уральского федерального округа успешно решают ее. Вы открыты для диалога с бизнесом, властью и коллегами из других отраслей. Сообща ищите оптимальные решения, внедряете современные технологии. Душой болеете за свое дело и передаете молодым коллегам свои знания и умения", - подчеркнул полпред.

Он пожелал работникам здоровья, успеха и счастья.