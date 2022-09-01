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Жителя Ямала будут судить за призывы к экстремизму

Происшествия, 11:37 19 сентября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Надыме перед судом предстанет житель Ямало-Ненецкого автономного округа, обвиняемый в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области на территории г. Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа пресечена незаконная деятельность жителя региона, причастного к осуществлению публичных призывов к экстремистской деятельности в социальной сети "ВКонтакте"", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, мужчина оставлял в социальной сети "ВКонтакте" высказывания (доступные неограниченному кругу пользователей сети "Интернет"), побуждающие к возбуждению ненависти и вражды между людьми по национальному признаку.

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Надымский городской суд для рассмотрения по существу.

Противодействие экстремизму и обеспечение стабильности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях - одна из наиболее приоритетных задач не только для региональных органов власти и правоохранительных органов. "Экстремисты очень ловко лавируют, используют все способы. В этой работе должны активно участвовать институты гражданского общества, лидеры национальных объединений, священнослужители, граждане. Межнациональное и межконфессиональное согласие - важнейшее условие динамичного социально-экономического развития региона, благополучия и дальнейшего роста качества жизни всех тюменцев", - считает эксперт.

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# Надым , РУФСБ России по Тюменской области , экстремизм

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