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Тюменский мотоциклист привез кубок "Александра Невского" из Омской области

Спорт, 13:41 17 сентября 2022

Министерство спорта Омской области | Фото: Министерство спорта Омской области

Тюменец Алексей Утусиков завоевал "Кубок Александра Невского" на чемпионате России по мотокроссу в городе Тара Омской области.

Соревнования собрал спортсменов из Восточной и Западной Сибири, а также представителей Урала. Честь областного центра отстаивала команда спортивной школы "Старт XXI век".

В личном зачете Алексей Утусиков второй год подряд завоевал заветный трофей - "Кубок Александра Невского", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

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# мотоспорт

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