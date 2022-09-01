Тюменский мотоциклист привез кубок "Александра Невского" из Омской области

| Фото: Министерство спорта Омской области | Фото: Министерство спорта Омской области

Тюменец Алексей Утусиков завоевал "Кубок Александра Невского" на чемпионате России по мотокроссу в городе Тара Омской области.

Соревнования собрал спортсменов из Восточной и Западной Сибири, а также представителей Урала. Честь областного центра отстаивала команда спортивной школы "Старт XXI век".

В личном зачете Алексей Утусиков второй год подряд завоевал заветный трофей - "Кубок Александра Невского", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.